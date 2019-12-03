الحكومة الألمانية: لا مكان في سوريا يمكن للاجئين من هذا البلد العودة إليه آمنين

اعتبرت ​الحكومة الألمانية​ أنه لا يوجد مكان في ​سوريا​ في الوقت الحالي يمكن للاجئين العودة إليها آمنين.

وفي ​تقرير​ أعدته ​وزارة الخارجية الألمانية​، أشارت الى أن "العائدين، وخاصة أولئك الذين عرفوا كمعارضين أو نقاد النظام، لكن ليس هم فقط، يتعرضون مرة بعد أخرى للعزل والعقوبات والقمع، بل وحتى ظهور تهديد مباشر على حياتهم".

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