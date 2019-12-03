النشرة: تعرض مواطنين اثنين في زحلة عن طريق السلاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "وقعت عملية سطو مسلح استهدفت الشابين ماريو توما وشارل توما كانا يستقلان ​سيارة​ JF Cruiser كما تم سلب محفظتيهما وهاتفيهما".

وأشار الى انه "تأتي هذه العملية بعد يومين على على ​محاولة سلب​ استهدفت المحامي الياس اسطفان والسيد وديع رياشي، وأثارت الإستنكار وموجة هواجس في زحلة من استمرار ​عمليات السلب​ الممنهجة".

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