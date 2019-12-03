شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار: مصر نجحت فى خطتها لدعم وتشجيع الاستثمار داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر خطت خطوات كبيرة للغاية على طريق تشجيع الاستثمار، وإلى جانب قانون الاستثمار الذى أصدره البرلمان فى عام 2017، وصدق عليه رئيس الجمهورية عليه برقم 72 ، فإن الحكومة عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار على رجال الأعمال.

وأضاف أبو العلا ، أن مصر نجحت فى جنى ثمار بعدما تم الإعلان عن زيادة الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة فى النصف الثانى من العام المالى 2018/2019، عن نظيره فى العام المالى 2017/2018 لافتا إلى أن الحكومة نجحت فى خطتها للإصلاح الاقتصادى.

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أكد أبو العلا، أن مصر عقدت عدد من المؤتمرات لتحفيز الاستثمار فى مصر وإفريقيا خلال الفترة الماضية لعل آخرها مؤتمر تشجيع الاستثمار فى إفريقيا.