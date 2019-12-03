مصاب واحد في حريق مصنع المواد اللاصقة بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل مستشفى القناطر المركزي محمد فتحي السيد، صاحب مصنع المواد اللاصقة الذي اندلعت به النيران، مساء اليوم الإثنين، في منطقة باسوس بمدينة القناطر الخيرية.

كان مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي تلقى إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للمواد اللاصقة بباسوس بمدينة القناطر الخيرية.

انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المصنع على مساحة 60 مترًا دور أرضي يعلوه شقة سكنية، حيث جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.​

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أصيب صاحب المصنع بحروق في الوجه، إثر الحريق الذي أتى على المصنع بأكمله. وأحيل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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