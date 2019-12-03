سعوديون يقدمون التعازي لخادم الحرمين في وفاة أخيه الأمير متعب بن عبدالعزيز

نعى الكثير من المواطنون السعوديون الأمير الراحل متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ الغير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان والذي توفى صباح أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا، واعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة ستكون غدا الثلاثاء عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي التعازي للملك سلمان عبر منصات السوشيال ميديا، داعين الله عز وجل أن يتغمده في رحمته، كما ذكر البعض منهم مواقفه الطيبة خلال مسيرة عمله المشرفة.

وقال أحد النشطاء:"كل شيء نعيشه ونشوفه في بلادنا السعودية كان للأمير متعب بصمة هادئة فيه.. كان يعمل بصمت ويعرف أن هذا الوطن

سيشرق على الدنيا برخاءه ونموه..رحمة الله على فقيد الوطن الأمير متعب بن عبدالعزيز".

وتابع أخر:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء لسيدي الملك سلمان ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولكافة العائلة المالكة السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير متعب بن عبدالعزيز رحمه الله".

كما نعاه الكثير من رجال الدولة ورجال الأعمال السعوديين بجانب المؤسسات العامة والخاصة.

نبذة عن حياته

ولد الأمير متعب بن عبد العزيز في الرياض 1350هـ/1931م، وهو الابن السابع عشر من الأبناء الذكور للملك

عبد العزيز.

. درس في الولايات المتحدة حيث اُبتعث إلى كاليفورنيا، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1955.

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. تقلد عدة مناصب منها أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ/ 1375هـ، ووزير الأشغال العامة والإسكان "الفترة الأولى" 1375هـ / 1399هـ، ووزير الشؤون البلدية والقروية "الفترة الأولى" 1399هـ / 1403هـ، ووزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ / 1404هـ، ووزير الأشغال العامة والإسكان "الفترة الثانية" من عام 1404هـ / 1424هـ، ووزير الشؤون البلدية والقروية "الفترة الثانية" من عام 1424هـ / 1430هـ.

. كان أخر منصب رسمي تقلده وزير الشئون البلدية حيث قدم استقالته عام 2009.

. كان عضو من أعضاء هيئة البيعة.

. له عدة ابناء منهم الاميرة نوف، والأمير سارة والأميرة مها والأميرة العنود والأمير الجوهرة والأميرة مضاوي والأميرة صيته، والأميرة شهيدة، الأميرة ولاء، والأمير عبد العزيز، الأمير منصور.