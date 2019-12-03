حلب (وكالات) أدى انهيار مبنى مخالف في حي «المعادي» بمدينة حلب القديمة، فجر أمس، إلى مقتل وجرح أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وقال مصدر طبي، إنه تم انتشال 5 جثامين، بينهم طفل وامرأتان من تحت الركام، والبحث مستمر عن آخرين. وبين الدكتور معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، في تصريحات صحفية، أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت، مساء أمس الأول، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك.

وأشار مدلجي إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانهيار مبنى في حلب القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.