الأردن: وفاة 13 باكستانياً من بينهم 8 أطفال في حريق بمزرعة

جمال إبراهيم(عمّان) قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في الأردن: إن فرق الإطفاء والإسعاف في المديرية تعاملت، فجر أمس، مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو، تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية، داخل إحدى المزارع، في منطقة الكرامة، بالشونة الجنوبية (30 كلم غرب عمّان).

وأضاف الدفاع المدني في الأردن، أن الحريق نتج عنه وفاة 13 باكستانياً، من بينهم 8 أطفال، نتيجة تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة 3 أشخاص آخرين بحالة من الهلع والخوف.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، فيما استقرت حالة المصابين، وشكلت السلطات الأردنية، لجنة من قبل الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الحريق.

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