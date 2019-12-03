خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

الرياض (وكالات) استقبل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح الذي يزور المملكة حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، خاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي. كما التقى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، عقيلة صالح.

ورحب آل الشيخ بزيارة رئيس مجلس النواب الليبي، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير آفاق العلاقات الثنائية بشكل عام، والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الليبي بشكل خاص، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة تطوير علاقة التعاون والتنسيق في المحافل البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الليبي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

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