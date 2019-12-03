تونس: رئيس الوزراء المكلف يطلق اليوم مشاورات الحكومة

ساسي جبيل (تونس)

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إنه سيبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، وطرح الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، بعدما انشغل الأسبوعين الماضيين، في نقاش برامج إصلاح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وتابع الجملي، في تصريح صحفي، أمس الاثنين: «سأنهي اليوم (أمس) المشاورات، وأنطلق اليوم الثلاثاء في نقاشات الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية»، مشيراً إلى أنه سيدعو الأحزاب لاجتماعات لتقديم رؤيتها بخصوص المساهمة في الحكومة، وأكد أنه لم يحسم بعدُ موقفه من الاجتماع بكل الأحزاب في آن واحد، أو كل حزب بمفرده، لافتاً إلى أن بعض الحقائب الوزارية هي من مشمولاته فقط، وفق تقديره.

وشدد الجملي، على أنه سينهي تشكيل الحكومة وفق الآجال الدستورية المحددة، مؤكداً تمسكه بتحييد وزارات السيادة عن كل الأطراف السياسية، وفيما يخص بقية الوزارات أضاف رئيس الحكومة المكلف أنه سيتشاور مع كل الأحزاب، بعيداً عن ما وصفه بـ «المحاصصة الحزبية على أساس وزن الكتل البرلمانية»، مؤكداً أنه سيعتمد على معيار الكفاءة في اختيار وزرائه.

إلى ذلك، أكّد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أمس، في تصريح إعلامي، إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف، أن الحبيب الجملي أعلمه أنه حريص على تقديم تركيبة حكومته، الأسبوع المقبل، إلى مجلس نواب الشعب مع الاتفاق على تعجيل المشاورات.

من جهة أخرى، قال شكري النفطي، المكلف بالإعلام بوزارة الصحة: إن حصيلة ضحايا الحادث المروري، الذي وقع أمس الأول، ارتفعت إلى 26 قتيلاً، مشيرا إلى أن المصالح المعنية بمستشفى شارنيكول بالعاصمة، شرعت في تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم، إثر الانتهاء من إعداد التقارير، التي يشرف عليها الطب الشرعي، والتعرف على هوياتهم.

وأوضح، أن خلية التوجيه والإرشاد التي ركزتها وزارة الصحة، تواصل عملها في الإحاطة النفسية بعائلات الضحايا، جدير بالذكر، أن الحادث وقع بمحافظة باجة شمال غرب البلاد، على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي عمدون وعين دراهم، تمثل في انزلاق حافلة سياحية، في رحلة داخلية، قادمة من تونس، تقل مسافرين شباناً، في رحلة ترفيهية، أسفر كذلك عن إصابة 18 حالة، أغلبها حرجة للغاية.