الكويت، الرياض (وكالات) تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الدعوة لأمير الكويت في قصر بيان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله. وأطلع الزياني، أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية، المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض 10 ديسمبر الجاري.

من جانب آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، أمس الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسيرة العمل الخليجي المشترك. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل للزياني، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، حيث استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يتلقى الدعوة لقمة «مجلس التعاون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.