الأمير وليام يبدأ زيارة رسمية للكويت

الكويت (وكالات) استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس بقصر بيان ظهر أمس الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت وكالة أنباء الكويتية (كونا) إنه « تم تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة الأصعدة والمجالات».

وحضر المقابلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. وكان الأمير البريطاني وصل إلى الكويت الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية للبلاد.

وتأتي الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية. ويناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما. كما يحضر دوق كامبريدج التمرين العسكري المشترك بين الكويت وبريطانيا «محارب الصحراء» ويقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.

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