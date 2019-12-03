رئيس البرلمان المصري في جوبا لبحث تعزيز التعاون

سمر إبراهيم (جوبا، القاهرة)

بحث رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال مع المسؤولين في جنوب السودان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي بين البلدين، في مستهل زيارته إلى جوبا. وقال عبد العال إن جنوب السودان بلد زراعي بامتياز، والقاهرة وجوبا لديهما مصالح زراعية مشتركة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تحقيق التعاون المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي في ضوء ما تمتلكه جنوب السودان من مساحات شاسعة للأراضي الخصبة وغير المُستغلة.

من جانبه، قدم وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، أونيوتي أديجو، لرئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له، عرضاً للفرص الاستثمارية في مجال الزراعة ببلاده في ظل ما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة في الأراضي والمياه، كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه الزراعة في جنوب السودان.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، إن الزيارة تهدف لدعم التعاون البرلماني بين القاهرة وجوبا، والوقوف علي خريطة طريق التنمية، وكذلك آليات دعم التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث التعاون المشترك في مجالات حيوية مختلفة، كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والطاقة، مضيفاً أنها أول زيارة برلمانية مصرية إلى دولة جنوب السودان.

وأضاف رضوان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن مصر لديها خبرات تراكمية هائلة في العديد من الملفات، لاسيما القضاء علي مشكلات الطاقة، وكذلك في مجالات الزراعة والتدريب على وسائلها الحديثة وبناء السدود.