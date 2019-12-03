كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. حملة ترامب تلغي أوراق اعتماد مراسلي "بلومبرج نيوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم حملة دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإلغاء أوراق اعتماد الصحافة لموظفي "بلومبرج نيوز"، ردا على قراره بالامتناع عن التحقيق مع مايك بلومبرج أو منافسيه الديمقراطيين خلال الانتخابات الرئاسية.

كما يسلط الإعلان الضوء على الموقف المحفوف بالمخاطر، الذي تواجهه المؤسسة الإخبارية، كثيراً ما استهدف ترامب وسائل الإعلام في الخطب والمقابلات وعلى "تويتر"، وليست هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها حملة ترامب أوراق اعتماد منفذ وسائل الإعلام.

وخلال الجولة الرئاسية لترامب لعام 2016، ألغت حملته أوراق الاعتماد الصحفية للصحفيين من واشنطن بوست، بوليتيكو، بوزفيد وهافنجتون بوست، ولكن في هذه الحالات، لم تكن المنافذ مملوكة لخصم ترامب السياسي، كما أعلن "بلومبرج"، أنه يدخل السباق الديمقراطي في أواخر نوفمبر.

وأعلنت "بلومبرج نيوز" بعد ذلك بوقت قصير، أنها سوف تمتنع عن التحقيق مع بلومبرج أو منافسيه خلال الانتخابات التمهيدية، ولكنها ستواصل تغطيتها لترامب دون رادع.

وفي ذلك الوقت، وصفت الشركة القرار بأنه يتماشى مع السياسة السابقة، وتعتبر مذكرة بلومبرج نيوز لديها سياسة طويلة من عدم التحقيق مع مايك، عائلته أو مؤسسته.

ومع ذلك، دعت حملة ترامب بلومبرج نيوز إلى عكس قرارها.

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كما كتب براد بارسكيل، مدير الحملة في ترامب 2020، إن قرار بلومبرج نيوز لإضفاء الطابع الرسمي على سياسات الإبلاغ التفضيلية أمر مقلق وخاطئ.

وأوضح، أنه نظرًا لأنهم أعلنوا عن تحيزهم بشكل علني، فلن تقوم حملة ترامب بعد الآن بممثلي أوراق اعتماد بلومبرج نيوز في التجمعات أو أحداث الحملة الأخرى"، سنحدد ما إذا كان سيتم التعامل مع المراسلين الفرديين أو الإجابة على استفسارات بلومبرج نيوز على أساس كل حالة على حدة، وستظل هذه هي سياسة حملة ترامب حتى تلغي بلومبرج نيوز قرارها علانية"

كما أيدت اللجنة الوطنية الجمهورية، قرار ترامب.

وقالت رئيسة اللجنة رونا ماكدانييل في بيان "يجب أن تكون وسائل الإعلام مستقلة وعادلة، وهذا القرار يثبت أن بلومبرج نيوز ليست كذلك".

وقالت ماكدانييل، إن الحزب الجمهوري لن يعد ممثلين عن بلومبرج يعتمدون في أحداث اللجنة الوطنية الجمهورية، ودافع رئيس تحرير بلومبرج نيوز جون مكلثويت، عن تغطيته لترامب في بيان اليوم الاثنين.