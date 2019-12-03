كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الأسلحة التركية مع روسيا تلقي بظلالها على قمة "الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إن إزعاج قادة الناتو في لندن، هذا الأسبوع هو قرار تركيا شراء نظام صواريخ روسي، والبدء في اختباره، وهي خطوة يعتقد أنها تشكل خطرًا على أقوى تحالف عسكري في العالم.

كما تواجه أنقرة رد فعل من جانب أعضاء الناتو، بالإضافة إلى عقوبات أمريكية لاستكمال صفقة الأسلحة، التي تكلف مليارات الدولارات مع الكرملين.

ومع ذلك، تجاهلت الحكومة التركية العقوبات المحتملة، منذ قبول تسليم نظام الصواريخ الروسي S-400، وكان الرئيس دونالد ترامب نفسه متعاطفًا مع قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الشهر الماضي، التقى الزعيمان في واشنطن بدون أي تقدم فيما يتعلق بقضية الصواريخ التركية S-400.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب: إنه "لا يستطيع إلقاء اللوم على تركيا لشراء S-400، وهي خطوة أسفرت عن إسقاط مشاركة حليف الناتو في برنامج F-35".

وصرح ترامب في يوليو، "لا ألوم تركيا لأن هناك الكثير من الظروف والكثير من... المشاكل التي حدثت أثناء إدارة أوباما، يعود هذا إلى إدارة أوباما التي كانت كارثة".

كما لم يفصح ترامب، بعد ذلك عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الكرملين، بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، أو قانون مكافحة الإرهاب، الذي وقعه الرئيس في أغسطس 2017، قد تواجه تركيا عقوبات اقتصادية لشراء نظام الصواريخ الروسي الصنع.

وفي محاولة لردع تركيا عن شراء S-400، عرضت وزارة الخارجية في عامي 2013 و2017 بيع نظام صاروخ باتريوت في البلاد.

ومرت أنقرة على باتريوت في كلتا الحالتين لأن الولايات المتحدة رفضت تقديم تقنية الصواريخ الحساسة للنظام، لا يزال بإمكان تركيا الحصول على صواريخ باتريوت، ولكن فقط بعد تلبية بعض الشروط.

كما أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هناك مجال لتركيا للعودة إلى الطاولة، إنهم يعلمون أنه لإنجاز هذا العمل، يجب عليهم إما تدمير S-400 أو إعادته أو التخلص منه بطريقة أو بأخرى.

وفي نفس الوقت، بالتأكيد لم نغلق الباب أمام قدرتهم على الحصول على بطارية باتريوت، التي تلبي احتياجات الدفاع الجوي الخاصة بهم.

وقال المسؤول أيضا أن الجدول الزمني لفرض "قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات "ليس مقررا أو مطلقة".

وأضاف المسؤول، أنه لا يزال هناك مجال واسع يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالمكان الذي يمكن فيه فرض العقوبات واتساع وعمق العقوبات على تركيا.

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والأكثر من ذلك، أن موسكو تأمل في التوصل إلى اتفاق آخر مع أنقرة لمزيد من أنظمة الصواريخ من طراز S-400 في النصف الأول من العام المقبل، كما قال ألكسندر ميخيف، رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية روسوبورون اكسبورت الشهر الماضي.

وأوضح توماس كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تستخدم روسيا تركيا نفسها كقذيفة سياسية تهدف إلى قلب تضامن الناتو، أن الحادثة بأكملها أصبحت محرجة.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب لم تفرض بعد عقوبات على تركيا، فقد أكدت وزارة الخارجية مجددًا لماذا لا ينبغي على الحلفاء شراء أسلحة من دول مثل روسيا والصين.

وقال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية، نحن بالتأكيد نريد التأكد من أن جميع شركائنا يفهمون المخاطر التي قد يتعرضون لها إذا نظروا إلى مكان آخر، وخاصةً للأعداء القريبين من الأقران الذين قد يقدمون شيئًا ذا طبيعة فرعية أو قد يعرضهم لخطر الاستغلال أو السرقة.

وأضاف كوبر، أنه لا يريد المخاطرة بتكنولوجيانا الدفاعية ولا يريد أن يعرض شركاؤنا للخطر أيضًا.

وفي عام 2017، توسطت أنقرة في صفقة قيمتها 2.5 مليار دولار مع الكرملين لجهاز S-400 على الرغم من تحذيرات من الولايات المتحدة بأن شراء النظام سوف يأتي بعواقب سياسية واقتصادية.

وبالمقارنة مع الأنظمة الأمريكية، يُعتقد أن الصاروخ الروسي الصنع S-400 قادر على إشراك مجموعة أكبر من الأهداف، في نطاقات أطول وضد تهديدات متعددة في وقت واحد.

وطوال الوقت، أصبحت تركيا شريكًا ماليًا وتصنيعيًا في طائرة إف 35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن، المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم.

وفي الوقت الذي بدأ فيه قبول أنقرة الحتمي لجهاز S-400، أعلن البنتاجون أنه سيبدأ "فك" مشاركة تركيا في برنامج F-35.

وفي أكتوبر، كرر رئيس قسم الاستحواذ في البنتاغون إبعاد تركيا عن برنامج الأسلحة الضخمة، كما لم يكن هناك أي تغيير لإعادة تركيا إلى برنامج F-35.

وصرحت إلين لورد، وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستمرار، للصحفيين في البنتاغون بأن نظام الدفاع الجوي S-400، الذي لا يتوافق مع طراز F-35، لا يزال في تركيا.

وبعد إجبار بلاده على الخروج من برنامج الأسلحة المتعددة الجنسيات، التقى أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضر عرضًا جويًا روسي سنويًا في موسكو.

وبعد زيارة أغسطس، أعرب أردوغان عن رغبته في شراء طائرات مقاتلة من طراز Su-35 من الكرملين.

