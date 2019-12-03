لمجرد يعلن عودته للقاء الجمهور من الرياض !

أعلن النجم سعد لمجرد، اليوم الاثنين، أن أولى حفلاته بعد غياب طويل عن اعتلاء الخشبة، ستكون بمدينة الرياض بالسعودية.
وتمكنت هيئة الترفيه في السعودية من “خطف” سعد لمجرد لتكون عودته إلى الحفلات من الرياض، إلا أن الجمهور السعودي دشن وسما في تويتر، تعبيرا عن رفضهم لغناء لمجرد في السعودية بعد اتهامه في قضيتي اعتظاء جنسي في فؤنسا.
وتصدر هشاتاغ “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض” تويتر بالشعودية، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مشاركة لمجرد إلى جانب الفنانة اللبنانية مريام فارس وفريق ميامي الكويتي في حفلات الرياض يوم 18 دجنبر الحالي.
وتمكن لمجرد من الحصول على ترخيص من القضاء الفرنسي، للعودة إلى الحفلات التي لم يسبق له إحياءها منذ القبض عليه في أكتوبر 2016 في باريس.
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