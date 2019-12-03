كيف يؤثر هرمون التستوستيرون على النساء؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هرمون التستوستيرون شائع في جسم الإنسان، ومن الطبيعي أن تكون مستويات هذا الهرمون مرتفعة لدى الرجال، لكن عدم وجوده لدى النساء يمكن أن يتسبب بمشاكل صحية عدة، لذلك من الجيد أن تعرف المرأة أنواع الأطعمة التي تزيد هرمون التستوستيرون في جسمها.

ما هو هرمون التستوستيرون؟

رغم أن هرمون التستوستيرون هرمون أساسي بالنسبة للذكور فإنه عنصر أساسي في البلوغ والتطور عند النساء أيضا، كما يؤثر التستوستيرون على إنتاج هرمون الأستروجين، ودورات الحيض والإباضة، ونمو أنسجة الثدي، ونمو الشعر والغريزة الجنسية، بحسب تقرير بمجلة "بيكيا سالود" الإسبانية للكاتبة ماريا خوسيه رولدن، وعندما تنخفض مستويات هذا الهرمون مع التقدم بالعمر وتحديدا خلال مراحل انقطاع الطمث وفترة ما بعد انقطاع الطمث تصاب المرأة بالتعب والتهيج وضعف العضلات وهشاشة العظام وقلة الرغبة الجنسية.

أطعمة تزيد التستوستيرون لدى النساء

ويمكن للعلاج بالهرمونات البديلة أن يخفف حدة هذه الأعراض، لكن تناول أنواع الأطعمة الصحيحة يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي في جسم المرأة إذا كانت بحاجة لذلك.

الموز والأفوكادو

يعد الموز من أكثر الأطعمة التي تساعد على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم، لاحتوائه على الفيتامين "ب" الذي يحقق التوازن بين الهرمونات والبوتاسيوم، وهو أمر حيوي لإنتاج هرمون التستوستيرون، كما أن الأفوكادو يمثل مصدرا مهما للبوتاسيوم والفيتامين "ب".

المحار والأطعمة الغنية بالزنك

في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث تكون النساء معرضات أكثر لنقص الزنك، وقد تكون التغيرات الغذائية عاملًا مسببا لذلك، ويساهم الزنك في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، والمحار غني بالزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم، ويعتبر منشطًا جنسيًا بسبب تأثيره على الرغبة الجنسية.

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كما يعد لحم البقر والدجاج، والصنوبر، وسمك السلمون والديك الرومي من الأطعمة الغنية بالزنك، فضلًا عن الزبادي (اللبن) الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للكالسيوم، مما يساعد في مكافحة هشاشة العظام.

توضيحية (Pixabay)

البيض

يحفز البيض الغني بالبروتين الغدد الكظرية التي تساهم بالحفاظ على التوازن الصحي لمستويات هرمون التستوستيرون في الجسم، كما هو غني بالفيتامين "ب 5" والفيتامين "ب 6" اللذين يساعدان على الحد من مستويات التوتر والتهيج والاكتئاب.

توضيحية (Pixabay)

الكبد وفيتامين "أ"

يوجد الفيتامين "أ" بكثافة في المصادر الحيوانية، مثل الكبد والبيض والحليب، والأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والجزر والتي تساهم في الحفاظ على توازن هرمون التستوستيرون في الجسم.

توضيحيّة (Pixabay)

الهليون والأطعمة الغنية بالفيتامين "هـ"

الهليون، والأفوكادو، والمكسرات، والزيوت النباتية، والخردل الأخضر من الأطعمة الغنية بالفيتامين "هـ" الذي يزيد مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء لتحفيز الرغبة الجنسية.

وهذه الأطعمة تزيد بشكل طبيعي هرمون التستوستيرون في جسم المرأة، وإذا كنت تريدين معرفة مستوى التستوستيرون الحالي في جسمك وما إذا كان طبيعيا فعليك استشارة طبيب مختص.