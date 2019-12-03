أبناء سخنين يتخطى هـ. العفولة بشق الأنفس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا صعبا على ضيفه هبوعيل العفولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة على أرضية استاد "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين أحرزهما كل من اللاعبين موطي مالكا وساري فلاح في الدقائق 9 و18.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث لأبناء سخنين من توقيع اللاعب محمد سيد أحمد، بعدها تمكن الفريق الضيف من تقليص الفارق بهدفين متتاليين في الدقائق 84 و89.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق السخنيني في الدقيقة 40.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الاثنين القادم.