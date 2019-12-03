شكرا لقرائتكم خبر عن لليلة الثالثة .. استمرار المواجهات بين الشرطة التونسية ومحتجين والان نبدء بالتفاصيل
ويوم السبت بدأت الاحتجاجات في جلمة بعد يوم من إضرام عبد الوهاب الحبلاني (25 عاما) النار في نفسه احتجاجا على الفقر وأوضاعه السيئة في واقعة تعيد إلى الأذهان الشاب محمد البوعزيزي الذي فجرت وفاته انتفاضات الربيع العربي.
وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطاردت شبانا يحتجون في شوارع البلدة. وقام المتظاهرون بسد الطرق واشعلوا إطارات السيارات.
وقال بلال الحرزلي أحد سكان جلمة لرويترز "الوضع صعب هنا. الشرطة تستعرض عضلاتها وتطلق الغاز المسيل للدموع في كل مكان".
وأضاف "المشهد يعيد إلى الأذهان أيام الثورة... الناس غاضبون بسبب قلة التنمية والإجابة الأمنية القوية".
وكان الحبلاني يعمل بشكل غير منتظم وكان يطالب بتحسين وضعه الاجتماعي في جلمة المحاذية، لمدينة سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.
وتعاني الولاية من استمرار التهميش بعد تسع سنوات من الثورة التي تفجرت من هناك على الفقر والبطالة والفساد.
ودفن الشاب يوم السبت وبدأت احتجاجات عنيفة بعد دفنه.
ومنذ وفاة البوعزيزي في ديسمبر 2010 حذا العديد من الشبان حذوه بإشعال النار في أنفسهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المزمنة في تونس.
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