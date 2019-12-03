واشنطن تدين استخدام القوة المروعة ضد المتظاهرين في العراق

أدانت الولايات المتحدة، الإثنين، استخدام السلطات العراقية القوة ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي طالبت بإسقاط الحكومة ومحاربة الفساد.

ووصفت واشنطن استخدام القوة من قبل قوات الأمن بـ"المروع والشنيع" ضد المتظاهرين.

وكان شهود عيان قد قالوا، السبت الماضي، إن 16 شخصا أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة العراقية الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي بغداد.





وتعيش مدينة الناصرية العراقية حالة من الانفلات الأمني، وسط غياب القيادات الإدارية والأمنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونوهما وقائد الشرطة استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية بالمحافظة.

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واندلعت أعمال العنف بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.

ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وأعلن البرلمان العراقي، الأحد، قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد ساعات من تقديم الأخير لها رسميا.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "لوموندو" الفرنسية، الإثنين، إن استقالة رئيس الوزراء العراقي لم تغير شيئا بالبلاد وليست كافية، بعد أن دخلت في موجة احتجاجات عنيفة منذ قرابة الشهرين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في موضوع نشر بها بعنوان "مظاهرات جديدة رغم الإعلان عن استقالة عبدالمهدي"، أن الاحتجاجات لن تهدأ دون إعادة بناء نظام جديد لا يكون قائما على الانتماءات الطائفية والعرقية.