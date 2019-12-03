قاطيشه: كم ناجي فليطي يجب ان ينتحر قبل ان نقرر بناء دولة عادلة

سأل عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كم "ناجي فليطي" يجب أن ينتحر في ​لبنان​ من أجل ألف ليرة لبنانية ثمن منقوشة لإبنته ، قبل أن نقرر بناء دولة عادلة خالية من السرقة و​الفساد​؟ يا جماعة شوية ضمير قبل فوات الآوان، ف​اللبنانيون​ يستحقون ​الحياة​ الكريمة".



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