اصيب طفل يدعى عباس خليفة (7 سنوات) ​اصابات​ بالغة، بعدما هاجمه كلب قرب منزله في ​بلدة الصرفند​ قضاء ​الزهراني​، نقل على اثرها الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ حيث اجريت له عملية في الرأس واليد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة طفل بعدما هاجمه كلب قرب منزله في الصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.