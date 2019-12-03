المحكمة الدولية: جلسة علنية بشأن الإجراءات الغيابية لمحاكمة عياش

أعلنت المحكمة الخاصة ب​لبنان​، أن "غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا حددت فيه موعدا لعقد جلسة علنية في 13 كانون الأول 2019 عند ​الساعة​ العاشرة صباحا للاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات غيابية في القضية المتلازمة STL-18-10. وقد دعت غرفة الدرجة الأولى أيضا رئيس قلم المحكمة إلى تقديم مذكرات بشأن الجهود التي بذلها لإعلان قرار الاتهام وتبليغه إلى المتهم".

وفي بيان لها، اوضحت المحكمة ان "هذه الخطوة تأتي عقب طلب قاضي الإجراءات التمهيدية ​دانيال فرانسين​ إلى غرفة الدرجة الأولى II في 21 تشرين الثاني 2019، أن تحدد ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات غيابية ضد المتهم السيد سليم جميل عياش، بعد تعذر تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه"، لافتة الى أنه "يتعين على غرفة الدرجة الأولى II أن تحدد ما إذا استوفيت الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيا، بما يضمن حقوق المتهم".