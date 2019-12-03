otv: اجتماع الحريري مع الخطيب كان ايجابيا

ذكرت قناة "otv" بأن اجتماع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مع ​سمير الخطيب​ كان ايجابيا، ولفتت الى ان الخطيب يواصل اجتماعاته التي كثفت بالساعات الماضية والبحث يتمحور حول نوعية اسماء الوزراء السياسيين.

واوضحت ان اتصالات الخطيب لم تقتصر على الداخل اللبناني بل شملت دولا خليجية.