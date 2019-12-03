القائم بالأعمال الإماراتي: نأمل في أن يسود الأمن ربوع سوريا تحت ظل القيادة الحكيمة لبشار الأسد

أعرب القائم بالأعمال ​الإمارات​ي بدمشق ​عبد الحكيم إبراهيم النعيمي​ عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار ربوع ​سوريا​ تحت قيادة الرئيس ​بشار الأسد​.

واكد القائم بالأعمال خلال حفل استقبال أقيم بسفارة الإمارات في دمشق بمناسبة الذكرى الـ 48 لعيدها الوطني، إن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية تقوم على أسس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة"، معربا عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد"، حسبما نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وأعرب النعيمي عن شكره للحكومة السورية و​الشعب السوري​ على حفاوة الترحيب والاستقبال ولطاقم وزارة الخارجية على الدعم الذي يقدمونه في سبيل تذليل الصعاب أمام السفارة الإماراتية لتنفيذ واجباتها بهدف "زيادة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".