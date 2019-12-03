شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية البرلمان" يطالب بتعظيم موارد المحافظات وزيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات الهامة فى المحافظات، والتى سيتم إلقاء مزيدا من الضوء عليها خلال الفترة المقبلة، للوقوف على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من أبرز التحديات، وكيف يتم استغلال موارد كل محافظة وامكانياتها الاستغلال الأمثل للوصول للهدف المنشود، وحل بعض المشاكل، خاصة فى ظل محدودية الاعتمادات المالية، وضرورة الاستثمار الجيد فى كل محافظة وفقا لما هو متاح لديها من إمكانيات.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن ملف العشوائيات والقضاء عليها من الموضوعات الهامة أيضا، بالإضافة لوقف التعدى على أراضى الدولة، والبت فى قرارات تقنين وضع اليد، وأسعار التقنين، والمواقف العشوائية، واشغالات الطريق من أبرز التحديات التى ستتطرق إليها اللجنة خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة.

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