ابن كيران ينلشد بوعشرين لتوقيف معركة الأمعاء الفارغة.. اتصل بزيان وحمله الرسالة

اتصل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، عشية اليوم الاثنين، بالنقيب محمد زيان، محامي توفيق بوعشرين، محملا إياه لرسالة لبوعشرين.

وطلب ابن كيران من زيان نقل مناشدته لبوعشرين من أجل توقيف إضرابه عن الطعام، الذي دخل فيه منذ يوم أمس الأحد.

وخلال هذا الاتصال، أعرب ابن كيران لزيان عن اختلافه مع قرار توفيق الإضراب عن الطعام، مؤكدا بأنه “يقدر الظروف التي يمر منها”.

ودخل الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، في إضراب عن الطعام، منذ يوم أمس الأحد، احتجاجا على ظروف سجنه.