فض الشراكة مع رونالدو.. ميسي يُتوج بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه

تُوج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتفوق ميسي في سباق التتويج بالجائزة، على الهولندي فان ديك مدافغ ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وحصد ميسي الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، بعد أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، ثم 2014، ليفض بذلك الشراكة مع رونالدو المتوج بالجائزة في خمس مناسبات.

وبالرغم من فوزه بلقب وحيد مع البارصا، المتمثل في الدوري الإسباني، إلا أن أرقام ميسي الفردية، مكنته من التتويج بالكرة الذهبية، حيث تُوج هدافا لـ”الليغا”، ودوري أبطال أوربا، فضلا عن تقديمه مجموعة من التمريرات الحاسمة لزملائه.

وبلغ النجم الأرجنتيني، الموسم الماضي، نصف نهائي دوري الأبطال مع برشلونة، كما خسر مع الفريق نهائي كأس ملك إسبانيا، ناهيك عن بلوغه المربع الذهبي رفقة الأرجنتين خلال نهائيات “كوبا أمريكا”.