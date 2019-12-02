ماري تيرز بطلة “عروس بيروت”: ظافر عابدين عالمي – فيديو

تألقت الممثلة اللبنانية “ماري تيريز معلوف” في دورها “رنا”، في المسلسل اللبناني الناجح “عروس بيروت”، علما أنها تمتهن الإعلام كذلك.
وحلت “ماري تيريز” في مراكش، للمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم في دورته الـ18 الجارية، حاليا، في عز نجاح مسلسل عروس بيروت، الذي حصد انتشارا في لبنان، ودول أجنبية، كذلك.
وفي لقائها مع “اليوم24” تحدثت “ماري تيريز” عن العوامل، التي ساهمت في نجاح “عروس بيروت”، كما أثنت على بطل المسلسل التونسي، ظافر عبدين معتبرة إياه فنانا عالميا بكل المواصفات.
“ماري” كشفت لجمهور مسلسل “عروس بيروت”، مفاجأة مميزة، تتمثل في أن جزءه الثاني قيد التحضير، وأشارت إلى أن صداه وصل إلى دولة السويد الأوربية.
وتطرقت “ماري”، في حديثها عن مهنتها كإعلامية، إلى أن تخصصها في الفن والسينما لا يجعلها تشعر بتعب المهنة، إذ تستمتع بتغطية أحداث، ومهرجانات، ومشاهدة أفلام، على الرغم من التعب الجسدي.
وكشف “ماري” أنها مستعدة للتخلي عن الإعلام في سبيل الفن، إذا شغل الأخير وقتها بالكامل.
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