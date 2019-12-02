مهرجان مراكش في اليوم الرابع.. الأمطار تغيب الفنانين المغاربة عن البساط الأحمر-فيديو

غاب الفنانون المغاربة، مساء اليوم الاثنين، عن الباسط الأحمر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في يومه الرابع.
واقتصر حضور المغاربة لـ”الطابي روج” على اسمين فقط هما الممثلة سناء موزيان، والراقصة نور الطالبي، في حين اختار البقية الدخول مباشرة من الباب الخلفي لقصر المؤتمرات لتفادي الأمطار.
وأثارت الأمطار كذلك على الحضور الجماهيري لجنبات قصر المؤتمرات، حيث كان ضعيفا مقارنة مع الأيام العادية للمهرجان التي يستغلون فيها الفرصة لمشاهدة نجوم السينما عن قرب.
وتستمر فعاليات مهرجان مراكش إلى غاية 7 دجنبر الحالي، بعرض أفلام داخل المسابقة وخارجها،إلى جانب الورشات، وتكريم أسماء سينمائية منها المغربية منى فتو.
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