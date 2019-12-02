تغلب على سريع واد زم.. “الماط” ينفرد بصدارة البطولة الاحترافية

تمكن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، من الفوز على ضيفه سريع واد زم، بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.
ويدين “الماط” بفوزه اليوم، إلى لاعبه أيوب لكحل الذي أحرز الهدف الوحيد في اللقاء بعد مرور 21 دقيقة على ضربة البداية.
ولم يحدث أي تغيير على نتيجة المباراة التي احتضنها ملعب سانية الرمل، خلال جولتها الثانية، لتعلن صافرة محمد بلوط حكم المواجهة، عن نهايتها بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف.
ومكن هذا الفوز، المغرب التطواني من الانفراد بصدارة الترتيب رافعا رصيده إلى النقطة 15، مبتعدا بنقطة وحيدة عن الدفاع الحسني الجديدي الوصيف، بينما ظل السريع في مركزه قبل الأخير بـ4 نقاط.
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