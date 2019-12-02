هـ. أم الفحم يعود إلى مسار الانتصارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق هبوعيل أم الفحم إلى سكة الانتصارات بعد فوزه في مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وحسم الفريق الفحماوي المباراة لصالحه منذ الشوط الأول، حيث جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لهبوعيل أم الفحم في الدقيقة 44 بواسطة اللاعب روتم حاتوئيل.

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ووصل الفريق الفحماوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة لمضاعفة تفوقه، إلا أن الحظ لم يحالفه في العودة لزيارة شباك الفريق الخصم.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل نوف هجليل يوم الجمعة القادم.