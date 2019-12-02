للمرة السادسة في مسيرته: ميسي يتوّج بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتفوق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.

جاء الإعلان عن فوز ميسي بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين، في مسرح شاتليه.

كان ميسي، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي كوبا أميركا، قد فاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.

وهذه هي المرة السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.

وقال ميسي، عقب تتويجه بالجائزة: "بالتأكيد أشكر زملائي في الفريق الذين ساعدوني للفوز بالجائزة".

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وأردف: "منذ 10 سنوات حصلت على أول كرة ذهبية لي هنا في باريس، وجئت برفقة إخوتي الثلاثة، واليوم أحصل على الكرة السادسة، في لحظة خاصة جدًا في حياتي الشخصية".

وأضاف: "لم أتوقف عن الحلم مُطلقًا، ومستمر لأن لدي الرغبة في النمو والتحسن".

وتابع: "أنا مُدرك لتقدمي في العمر، والاعتزال أصبح قريبًا، لكن مازال أمامي سنوات لمزيد من الاستمتاع".

وواصل صاحب الـ 6 كرات ذهبية: "حين أرى هذه الجوائز أشعر بالسعادة للحظة الشخصية التي أعيشها، وفي الرياضة التي أحاول التفوق فيها، أسعى دائما للقتال من أجل كل شيء، لدي شغف أكبر للفوز بالألقاب الجماعية مقارنة بالفردية".

واختتم: "إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من تاريخ برشلونة أفضل ناد في العالم، والذي أحبه كثيرًا".