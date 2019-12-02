بلدية أم الفحم تستنكر الاعتداء على سيارة إحدى موظفاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكرت بلدية إم الفحم، الاعتداء على سيارة إحدى الموظفات في قسم الخدمات الاجتماعية في البلدية، نتيجة خلاف على مواقف السيارات، وذلك في بيان صدر عنها مساء الإثنين.

وذكرت البلدية أن الاعتداء الذي وصفته بـ"الآثم"، الذي تم ظهر اليوم، الإثنين، تمثل بـ"تكسير وتحطيم زجاج سيارة، إحدى الموظفات في قسم الخدمات الاجتماعية في البلدية".

وأوضح البيان أن الاعتداء جاء "نتيجة خلاف مع أحد جيران المبنى على مواقف السيارات في الساحة، حيث لم تكن سيارة الموظفة مقصودة بعينها، وكان من الممكن أن تتضرر أية سيارة أخرى كانت مركونة في الموقف".

وأضاف البيان: "إننا في إدارة بلدية أم الفحم نستنكر أعمال التخريب هذه والتكسير والتحطيم غير المبررة وغير المجدية لحل الخلافات والنزاعات، وهي ليست الطريقة المثلى للتفاهم والتعايش وتحمّل بعضنا البعض، خاصة في مواقف السيارات والسفر داخل شوارع البلد، والتي تحتاج منا إلى الصبر والأناة وعدم التسرع وتحكيم لغة العقل والمنطق والأخلاق دائما وأبدا".