الناصرة: إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة الناصرة، بحسب مصادر محلية.

وأكد شهود عيان سماعهم لدوي إطلاق النار، فيما لفتت المصادر إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة.

ولفت ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى حالة من الذعر عاشها أهالي الناصرة، حيث شهدت الجريمة تبادل إطلاق نار بين شخصين.

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وحتى هذه الأثناء، لم تصدر أي بيانات رسمية عن الطواقم الطبية أو الشرطة لتوضيح تفاصيل الحادثة.

وشهد المجتمع العربي، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 85 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018 الماضي.