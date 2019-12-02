ماذا قال محمد بن زايد في اليوم الوطني لبلاده؟

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه شهد وإخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود الاحتفال باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات تحت شعار "إرث الأولين".



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على "تويتر": "شهدت وإخواني حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وضيوفنا الاحتفال باليوم الوطني الـ48 تحت شعار (إرث الأولين).. تغمرنا جميعا مشاعر الاعتزاز بقيمنا وموروثنا الأصيل.. والسعادة والفخر بما حققته بلادنا من إنجازات ومكتسبات وطنية".

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأقيم الاحتفال مساء اليوم الإثنين، في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار "إرث الأولين" برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بالذكرى 48 لاتحاد جميع الإمارات السبع، الذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

وتترجم تلك المناسبة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.