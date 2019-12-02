اللجنة المكلفة باعداد تصور لتكريم الفنانين تعقد اجتماعاً لها بالمكلا

الإثنين 2 ديسمبر 2019

رفعت اللجنة المكلفة من محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، الأسماء المقترحة بتكريم الفنانين الذين أبدعوا وقدموا عصارة جهدهم شعراً وغناءً و تلحيناً وإدارة وموسيقى.



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وجرى ذلك بعد نقاش مستفيض تمخض عن الاجتماع الذي عقد اليوم بمكتب وزارة الثقافة بمشاركة كل من المدير العام لمكتب الثقافة خالد احمد القحوم والمدير العام لإذاعة المكلا افراح محمد جمعة خان ورئيس جمعية فناني حضرموت محمد انور عبدالعزيز.

وأكد المدير العام للثقافة أهمية هذه الخطوة التي تشير الى الاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ حضرموت في سبيل تقديم لمسات انسانية حانية للفنانين والمبدعين والمثقفين عموماً .