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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نظافة ساحل حضرموت تضبط مخالفين قاموا بقطع اشجار للزينة من شوارع المكلا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
ضبط عمال إدارة التشجير بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت عددا من الاشخاص المخالفين قاموا بقطع اوراق اشجار الزينة واشجار احواض الارصفة في شارع الستين غرب مدينة المكلا .
وقال مدير قسم التشجير بالصندوق المهندس ايمن باراس انه تم ضبط المخالفين من بينهم نساء وبحوزتهم أكياس سعة 40 كيلو جراما من الاشجار وتم إبلاغ قيادة الصندوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق العابثين بالثروة البيئية من خلال تشوية الطبيعة بقطع اشجار الزينة .
واضاف باراس ان هذا السلوك الذي يمارس من قبل بعض الأشخاص بقصد او بغير قصد هو سلوك غير حضاري ومضر للبيئة ويعد معول هدم البيئة من خلال الاعتداء على الأشجار وتكسيرها في حين يجب ان نكون عاملاً مساعداً لنموها ورعايتها لتعطي المدينة رونقا جذابا .
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