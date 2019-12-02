شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي والعشرين إلى الحادي والثلاثين من يناير .

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين معاً من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض الى الهيئة بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي غدا الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.

ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.