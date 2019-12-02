دفاعات سوريا تتصدى لطائرات مسيرة .. وإصابة 3 جنود روس بانفجار لغم في تل أبيض

دمشق ـ وكالات: تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري في محافظة حماة لطائرات مسيرة قادمة من محافظة ادلب مساء أمس الاول. وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية “تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري لطائرات مسيرة قرب مطار حماة العسكري، وتم اسقاط المسيرات الثلاث التي تم رصدها لدى دخولها مناطق سيطرة الجيش السوري قادمة من محافظة ادلب “. ونفت المصادر سقوط قتلى وجرحى من جراء تلك المسيرات . وقالت وكالة الانباء السورية “سانا” إن “المضادات الأرضية في الجيش العربي السوري تتصدى لطائرات مسيرة للإرهابيين في محيط مطار حماة “.

الى ذلك، أصيب ثلاثة جنود تابعين للشرطة العسكرية الروسية في انفجار لغم أرضي في منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي في سوريا . وقال مصدر طبي في مدينة عين العرب، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :” أصيب ثلاثة جنود روس أحدهم في حالة حرجة، بانفجار لغم أرضي قرب قرية الجرن 25 كم غرب مدينة تل ابيض خلال قيامهم بدورية في المنطقة “. وقال مصدر مقرب من ما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” لـ (د. ب. أ) إن” الدورية العسكرية الروسية يبدو أنها كانت تسير في أراض زراعية، وانفجر بها اللغم ، خلال تجولها في ريف عين العرب وتل ابيض”.

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