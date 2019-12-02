دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل بيومها الوطني الـ48

وسط إنجازات في مختلف القطاعات التنموية

أبوظبي ـ العمانية : احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس الثاني من ديسمبر بذكرى اليوم الوطني الـ48 وقيام اتحاد الإمارات السبع تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي يقود مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والأصعدة وسط إنجازات رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وإخوانه المؤسسون .

ويمثل اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات مناسبة للاحتفاء بما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية حيث حرصت حكومتها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية .

وقد نجحت الإمارات في تخطيطها الاستراتيجي بقراءة المستقبل واستشرافه ومواكبة كل التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الإنسان وسعادته حيث ركزت على تطوير جميع القطاعات وترجمت هذا التوجه إلى واقع ملموس من خلال إنجازات قياسية على المستوى الإقليمي والعالمي أسهمت في تعزيز مكانتها بين أكثر دول العالم تقدمًا بما ينسجم وطموحات القيادة لمستقبل الإمارات ومسيرتها وتحقيق مستهدفات ” مئوية الإمارات 2071 ” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . وحافظت دولة الإمارات للعام السادس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسًا بدخلها القومي الإجمالي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.

وتسعى دولة الإمارات إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس لأجل تحقيق الهدف الأسمى للإنسانية وهو القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهي تأتي في صدارة دول العالم في بذل الجهود لمحاربة الفقر من خلال تنوع مشاريعها التنموية المقدمة للدول النامية والتي شملت قطاعات البنية الأساسية والتعليم والصحة والطاقة والمساعدات الغذائية والزراعة والبيئة. وتعكس هذه الإنجازات ما تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي إذ أسهمت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” في توجيه دولة الإمارات نحو تبني سياسة خارجية ناجحة ونشطة قوامها التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى . من جهة أخرى قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجًا ملهمًا للتسامح والتعايش وللأخوة الإنسانية من خلال قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التقارب بين الثقافات والأديان والحضارات وبناء الجسور المشتركة فيما بينها وبالشكل الذي يسهم في تقدم الأمم وتعزيز أمنها واستقرارها.

وتستضيف دولة الإمارات بمعرض إكسبو الدولي 2020 دبي لعرض إبداع البشرية وإنجازاتها بمشاركة أكثر من 200 مشارك من البلدان والشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية والذي سيساهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات من خلال ضخه لـ 122.6 مليار درهم 33.4 مليار دولار أميركي خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2031 وخلال انعقاد الحدث بين 2020 و2021 .. كما سيساهم إكسبو 2020 دبي بما يعادل 1.5% من الناتج الداخلي الخام لدولة الإمارات العربية المتحدة .