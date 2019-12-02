البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بحماية الثورة

الخرطوم ـ د ب أ: جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية التزام القوات المسلحة بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عنه القول :”القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبدا، وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها”. وأشار إلى “تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها السودان ، عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز”. وتعهد البرهان بتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة.

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