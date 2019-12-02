الساهر ويوسف يلغيان مشاركتهما بحفلين بسبب الاوضاع في العراق

الغى الفنانين العراقيين كاظم الساهر وهيثم يوسف، مشاركتهما بحفلين بسبب الاوضاع في العراق.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر " ‏نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

واضافت الصفحة "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".

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فيما ذكر الموقع الرسمي للفنان هيثم يوسف على الانستغرام انه "نظرا للايام العصيبة التي يمر بها شعب العراق العظيم واحتراما لقدسية ارواح شهدائنا في ساحات العزة والكرامة وبالاتفاق مع ادارة قاعة لارسا تم الغاء الحفل الفني الكبير لامير الحب هيثم يوسف ليلة رأس السنة 2020 في قاعة لارسا بمشيكن الاميركية".

واضاف الموقع "نتمنى من الله الرحمة والخلود لشهداء التحرير وان نرى شمس الحرية ساطعة في عراقنا الجميل قريبا بهمة العراقيين الشرفاء".