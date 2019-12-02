تعرف على نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي

وكان مانشستر سيتي قد فاز بالبطولة في الموسم الماضي. ويلتقي ليفربول في مواجهة ساخنة مع إيفرتون، بينما يُقام لقاء ناري بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون. أما أستون فيلا، والثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فيواجه فولهام.



وجاءت مواجهة مانشستر سيتي سهلة في تلك المرحلة من البطولة وذلك أمام بورت فايل. وجاءت مواجهة مانشستر سيتي سهلة في تلك المرحلة من البطولة وذلك أمام بورت فايل. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: ليستر سيتي وويجان. كوينز بارك رينجرز وسوانزي سيتي. فولهام وأستون فيلا. تشيلسي ونوتنجهام فورست. وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد. تشارلتون ووست بروميتش ألبيون. روكدال وبوسطن يونايتد ونيوكاسل. كارديف وفورست جرين وكارلايل. أوكسفورد يونايتد وإكستر سيتي/هارتلبول. شيفيلد يونايتد وفايلد.



ساوثهامبتون وهدرسفيلد. ساوثهامبتون وهدرسفيلد. ليفربول وإيفرتون. بريستول سيتي وشروزبري. بورنموث ولوتون. برايتون وشيفيلد وينزداي. Advertisements بريستول روفرز/بليموث وكوفنتري/إيبوسيتش. إيستليغ وكرو ألكساندرا/بارنسيلي. مانشستر سيتي وبورت فايل. ميدلزبره وتوتنهام. ريدينج وبلاكبول. واتفورد وترانمير. بريستون ونورويتش. ميلوول ونيوبورت كاونتي. كريستال بالاس وديربي. سوليهول مورس وروثيرهام/ هال سيتي. برينتفورد وستوك سيتي. فليتوود وبورتسموث. آرسنال وليدز. غيلينغهام ووست هام. بيرتون ألبيون ونورثهامبتون. بيرنلي وبيتربورو. برمنجهام وبلاكبيرن روفرز.



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