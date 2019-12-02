نصيف تدعو لتوخي الدقة والحذر في ظرفنا الحرج ممن يلعبون على اوتار الطائفية

دعت النائبة عالية نصيف، الاثنين، الى توخي الدقة والحذر في ظرفنا الحرج ممن يلعبون على اوتار الطائفية. وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، ان "على وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في ظرفنا الحرج ممن يلعبون على اوتار الطائفية التي غادرناها".



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