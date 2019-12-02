ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تأريخه

وتمكن ميسي ، من التتويج بالكرة الذهبية بعد غياب دام لأربع سنوات، حيث تعود المرة الأخيرة التي فاز فيها بالجائزة إلى 2015.

وقاد ميسي، برشلونة في الموسم المنصرم إلى تحقيق لقب الليجا، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس ملك إسبانيا.



وأصبح ميسي، الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة بعدما فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يمتلك في رصيده 5 كرات ذهبية.

وتفوق ميسي، على فيرجيل فان دايك "الثاني"، وساديو ماني "الثالث" نجمي ليفربول في سباق الكرة الذهبية هذا الموسم.

وفيما يلي ترتيب أفضل 30 لاعبًا بداية من الأقل انتهاءً بميسي الأفضل..

30- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد).

29- ماركينيوس (باريس سان جيرمان)

28- دوني فان دي بيك (أياكس)



26- جيني فينالدوم (ليفربول)

25- كاليدو كوليبالي (نابولي)

24- مارك تير شتيجن (برشلونة)

23- هوجو لوريس (توتنهام)

22- هيونج مين سون (توتنهام)

21- دوسان تاديتش (أياكس)

20 - بيير أوباميانج (آرسنال)

19- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

18- أنطوان جريزمان (برشلونة)

17- روبرتو فيرمينو (ليفربول)

16- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

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15- ماتياس دي ليخت (أياكس)

14- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

13- إيدين هازارد (ريال مدريد)

12- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

11- فرينكي دي يونج (برشلونة)

10- رياض محرز (مانشستر سيتي)

9- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

8- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

7- أليسون بيكر (ليفربول)

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

5- محمد صلاح (ليفربول)

4- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

3- ساديو ماني (ليفربول)

2- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

1- ليونيل ميسي (برشلونة)