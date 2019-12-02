تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية في كربلاء والنجف

افاد مصدر امني، الاثنين، بتجدد الاشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية في محافظتي كربلاء والنجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الامنية بالقرب من مجسرات الثورة ومرقد محمد باقر الحكيم". واضاف انه "كربلاء تجدد ايضا الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من مبنى المحافظة". Advertisements وتابع ان " شرطة كربلاء دعت المتظاهرين السلميين للتعاون لحفظ الامن".

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