اجتماعات بالنجف لحل الازمة استجابة لدعوة الصدر ولاصحة لتسلم سرايا السلام مرقد الحكيم

اعلن اللواء 313 في سرايا السلام، الاثنين، عن عقد اجتماعات بالنجف لحل الازمة في المحافظة، مبينا ان ذلك جاء استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما نفى انباء تسلم السرايا مرقد محمد باقر الحكيم.

وقال المتحدث باسم اللواء صفاء التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "إستجابة لأوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجرى النائب الجهادي الحاج ابو ياسر والوفد المرافق له عدة إجتماعات في النجف الأشرف مع عدد من شيوخ العشائر وممثلي المتظاهرين واللواء غانم العنكوشي قائد شرطة النجف من أجل حل الأزمة وحقن الدماء والتوصل لحلول لتهدئة الأوضاع وإستقرار البلاد والحد من عمليات الحرق".

ونفى التميمي "صحة الانباء التي تحدثت عن تسلم أصحاب القبعات الزرقاء لمرقد السيد محمد باقر الحكيم"، مشيرا الى ان "التكليف مازال جارٍ لأصحاب القبعات الزرقاء المنتشرة في ساحة الصدرين لحماية المتظاهرين وتقديم الخدمات الضرورية لهم".