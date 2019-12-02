الموقف الامني في بغداد الان

كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ساحات التظاهر وسط العاصمة بغداد تشهد تساقط امطار خفيفة مع تمركز المتظاهرين في نفس الاماكن والزخم عند المطعم التركي ومرآب السنك، بالاضافة الى ان هناك سرادق محصنة من الامطار يتواجد بها عدد من المتظاهرين".
واضاف ان "الوضع ضمن الاحرار والوثبة وحافظ القاضي منذ صباح اليوم لغاية هذه اللحظة لم يشهد اي احتكاك مع القوات الامنية"، مشيرا الى ان "اصحاب القبعات الزرقاء (سرايا السلام) يشرفون على تأمين ساحات التظاهر والقبض على اي شخص يحاول اثارة الرعب والمشاكل".
وتابع ان "باقي مناطق العاصمة الوضع الامني جيد، مع انتشار عدد من نقاط التفتيش المؤقتة وتتفتيش العجلات والاشخاص المشتبه بهم".
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