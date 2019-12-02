جانتس يرفض معاهدة مع أمريكا تقيد حركة جيش الاحتلال

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس إنه يعارض توقيع إسرائيل معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها تقييد حركة الجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وبهذا يكون قد تبنى موقف قيادة جيش الاحتلال التي عارضت توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام معاهدة دفاع مشترك بين البلدين.

وكشف نتنياهو في وقت سابق، اليوم الإثنين، النقاب أنه عاد لبحث هذا الحلف في اتصال هاتفي مع ترامب مساء أمس الأحد.

واليوم الإثنين قال جانتس في تغريدة على "تويتر": "إن (أزرق أبيض) برئاستي لا يدعم أي اتفاق دولي من شأنه الحد من العمليات التي تقوم بها دولة إسرائيل أو قدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع عن نفسه ضد التهديدات التي يواجهها".

وأضاف: "هناك مخاوف جدية من أن رئيس وزراء (نتنياهو) المنشغل بشؤونه الخاصة قد يسمح بتقييد حرية عمل قواتنا الأمنية، في تناقض واضح مع الموقف الذي تشغله آلياتنا الأمنية لعقود".

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وفي الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي قال نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية: "خلال نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مع صديقي الرئيس ترامب بحيث اتفقنا على المضي قدما في إبرام معاهدة دفاع مشترك تاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك خلال لقائنا المقبل الذي سيُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف نتنياهو: "نحن سنصر على ذلك دائما وسيكون ذلك واردا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك هذه، على غرار ما كان عليه الوضع فيما يخص غيرها من اتفاقيات الدفاع. إنها بمثابة لبنة أساسية لضمان مستقبلنا لصالح الأجيال القادمة".





وفي الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي غرد ترامب: "لقد اتصلت اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة إمكانية المضي قدماً في معاهدة الدفاع المشترك، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي من شأنها أن ترسخ التحالف الهائل بين بلدينا.. إنني أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي سنويا لإسرائيل وعلى مدى 10 سنوات بدءا من عام 2018 بعد أن قدمت لها عشرات مليارات الدولارات في السنوات الماضية.

وإضافة إلى ذلك فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في السنوات الماضية ما قيمته 500 مليون دولار سنويا في إطار مشروع مشترك للأنظمة المضادة للصواريخ.