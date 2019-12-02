مصدر: الزمالك يحدد موعد وصول كارتيرون لتدريب الفريق

أكد مصدر لـ"العين الرياضية" أن نادي الزمالك حدد موعد وصول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، إلى القاهرة لتدريب الفريق.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني الحالي للفريق، الذي يقترب من الرحيل خلال الساعات المقبلة.

وعلمت "العين الرياضية" أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي على تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على الإطاحة بميتشو.

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وأوضح المصدر أن الزمالك اتفق مع كارتيرون على الحضور إلى القاهرة، الإثنين، لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويقف الشرط الجزائي في عقد ميتشو حائلا أمام إتمام التعاقد، حيث ترغب إدارة النادي في إقناع المدرب الصربي بالاستغناء عنه قبل الرحيل، وتبلغ قيمته راتب شهرين.

وتولى كارتيرون قيادة الأهلي في الفترة من يونيو/حزيران حتى نوفمبر/تشرين الأول 2018، ونجح في قيادته للتأهل إلى نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا، قبل الهزيمة من الترجي التونسي.

وانتقل المدرب الفرنسي إلى تدريب الرجاء المغربي في يناير/كانون الثاني الماضي حتى نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في قيادته للفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

يُذكر أن المدرب الفرنسي نجح في قيادة مازيمبي الكونغولي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 2015، قبل أن ينتقل لتدريب العديد من الأندية في القارة السمراء.